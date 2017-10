Kurt Angle regresa al ring de WWE en TLC

Kurt Angle está de vuelta. El ganador de la medalla de oro de Atlanta 96, Kurt Angle, volverá a luchar en WWE, este domingo cuando reemplace a Roman Reigns en el evento WWE TLC: Tablets, Ladders and Chairs.



Kurt Angle, actual gerente general de WWE Monday Night RAW, hará equipo con los campeones en pareja Seth Rollins y Dean Ambrose para luchar en un combate de mesas, escaleras y sillas ante The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman y Kane.



El cinco veces campeón de WWE reemplazará a Roman Reigns, quien no podrá participar en WWE TLC debido a razones médicas. Una lástima por Reigns, pero una gran noticia para los seguidores de Angle.

Kurt Angle lucho por última vez en WWE en el evento Vengeance el 25 de junio del 2006, cayendo ante Randy Orton, mientras que en una de sus recientes presentaciones se midió a Alberto 'El Patrón' en WCPW 'True Destiny'.



Kurt Angle fue protagonista de grandes combates ante rivales de la talla de Cris Benoit, Rey Misterio Jr., Brock Lesnar y Shawn Michaels, entre otros.



El evento WWE TLC: Tablets, Ladders and Chairs se llevará a cabo este domingo a las 7 de la noche en el Target Center de Minnesota.