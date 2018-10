Roman Reigns recibió el apoyo de todo el elenco de Monday Night RAW tras retirarse de WWE | FOTOS | VIDEO

El anunció del mal que padece Roman Reigns sorprendió a todos. Muy afectado 'El Imperio Romano' dejó el título Universal de WWE en el medio del ring y se retiró a los camerinos, donde recibió el respaldo de todo el elenco de WWE Monday Night RAW, entre ellos 'El Monstruo entre hombres' Braun Strowman y el manejador de Brock Lesnar, Paul Heyman.



Uno a uno, luchadores como Triple H y Shawn Michaels se acercaron a Roman Reigns para brindarle su respaldo, en estos difíciles momentos.



Muchos de sus oponentes en el ring, quienes son sus amigos y compañeros, como Braun Strowman y el manager de Brock Lesnar, Paul Heyman le mostraron su apoyo.



Minutos antes de ingresar a los camerinos, Seth Rollins y Dean Ambrose salieron a acompañar a Roman Reigns para regresar a los camerinos de WWE.



Tras el apoyo de los luchadores de WWE, Roman Reigns abandonó el Dunkin Donuts Center de Providence en Rhode Island y no se quedó a ver lo sucedido entre Dean Ambrose y Seth Rollins.

Roman Reigns dejó WWE y no será parte del anunciado evento Crown Jewel, que se llevará a cabo el 2 de noviembre en Arabia Saudita. El título Universal será disputado por Brock Lesnar y Braun Strowman.



El público que muchas veces abucheó a Roman Reigns, ante tal revelación lo aplaudió como no sucedía en su primer etapa de The Shield.