Ronda Rousey afirma que la lucha libre es falsa y ninguna peleadora de WWE 'puede tocarla' | FOTOS

Ronda Rousey , la otrora luchadora favorita del Universo WWE, ha cambiado radicalmente su actitud. Ahora en medio de su enfrentamiento contra 'The Man' Becky Lynch, la actual campeona de WWE Monday Night RAW, manifestó en un videoblog que la lucha libre no es real y que en realidad ninguna de las luchadoras de WWE podría tocarla.



"La lucha libres es guionizada, es inventada, no es real. Ninguna de esas p... ( las luchadoras de WWE) puede tocarme. Fin", manifestó Ronda Rousey para sorpresa de sus seguidores y aseguró que ahora actuará como quiera y no seguirá ninguna orden de la directiva.



Desde hace unas semanas, Ronda Rousey ha cambiado su actitud hacia el Universo WWE, principalmente por el respaldo que le brindan a Becky Lynch, con quien mantiene un enfrentamiento que apunta a llegar a WrestleMania.

Recordemos que en la pasada edición de WWE Monday Night RAW, Ronda Rousey atacó a Becky Lynch, pese a que esta se encuentra en muletas, en represalia a todos los desafíos lanzados por 'The Man'.



Recordemos que Ronda Rousey y Becky Lynch han intercambiado ataques en redes sociaeles y se especula que tendrían una fuerte animadversión una por la otra.

Ante las palabras de Ronda Rousey sobre la lucha, varias superestrellas de WWE salieron en defensa de la lucha de entretenimiento.



Enterada de estas declaraciones, Charlotte Flair le recordó a Ronda Rousey como terminaron sus dos últimas peleas en UFC: Noqueada.