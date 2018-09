Ronda Rousey acabó con Alexa Bliss en WWE Hell in a Cell y retuvo su cinturón de campeona de Monday Night RAW, en una clara muestra de superioridad ante la excampeona. 'La mujer más mala del planeta' volvió a aplicarle su brazo a 'La Diosa' para quedarse con la victoria y con su título.



A diferencia de SummerSlam esta vez Alexa Bliss dio más batalla atacando a las costillas de Ronda Rousey, sin embargo su dominio no dudaría mucho tiempo.



Cuando Ronda Rousey se recuperó fue la dueña del combate, castigando duramente con azotes y golpes a Alexa Bliss. 'La Diosa' esta vez no fue rival en WWE Hell in a Cell.



Ronda Rousey terminó por azotar con una llave de judo a Alexa Bliss, para luego aplicarle su famosa palanca de brazo y lograr la sumisión. Una gran victoria de la excampeona de UFC en WWE Hell in a Cell.



Con esta victoria Ronda Rousey termina por derrumbar los sueños de Alexa Bliss de volver a ceñirse el cinturón de campeona. Ya sin su derecho a ejercer su revancha por el título.



Ahora solo queda esperar hasta Monday Night RAW para conocer quién será la próxima rival de Ronda Rousey tomando en cuenta, que ya se acerca el esperado evento solo de luchadoras Evolución.



Ronda Rousey también fue muy aplaudida por los fanáticos, demostrando que ya se ha vuelto la preferida del Universo WWE.