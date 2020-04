Ronda Rousey se refirió de malas maneras a los fans de WWE, durante una entrevista sobre su posible regreso a la conocida compañía de lucha libre profesional. La excampeona de la propia WWE y del UFC afirmó que si vuelve a la empresa de los McMahon’s, lo hará de manera parcial y nunca a tiempo completo.

Durante su aparición en el podcast ‘Wild Ride!’, Ronda Rousey manifestó que nunca volvería a tiempo completo a WWE. “Pasar 200 días al año en la carretera, no es un estilo de vida para mí”, afirmó la llamada ‘Mujer más mala del planeta’.

WWE: Hulk Hogan aseguró que la pandemia del coronavirus es un castigo divino

Pero los fans de WWE no se salvaron de las críticas de la rubia Ronda Rousey. “¿Para qué voy a hacerlo? ¿No pasar tiempo con mi familia a cambio de gastar mi tiempo y energía en un puñado de put** fans desagradecidos que no me aprecian?”, se preguntó Rousey.

Aunque Ronda Rousey agregó que le encanta la lucha y sus compañeras de WWE, ella prefiere estar con gente que la aprecia en lugar que los fans de WWE. “Quiero que toda mi energía vaya para ellos”, manifestó.

Recordemos que la última lucha de Ronda Rousey fue en la edición número 35 de WrestleMania. En este enfrentamiento perdió el título de WWE Monday Night RAW, en una lucha de triple amenaza contra Becky Lynch y Charlotte.

RONDA CAMPEONA DE WWE Y UFC

Ronda Rousey saltó a la fama al arrasar con toda la división femenina en el UFC. Fue tanta su popularidad que incluso afirmó que podría derrotar a Floyd Mayweather en un combate de boxeo. Lamentablemente para sus intereses, dos caídas por nocaut terminaron con su carrera en las MMA.

Un par de años después Ronda Rousey hizo su debut en WWE, en WrestleMania 34, formando pareja con Kurt Angle contra Stephanie McMahon y Triple H.