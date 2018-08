Ronda Rousey no solo brilla en los rings de WWE. 'La mujer más mala del planeta' también sigue una ascendente carrera en Hollywood y por ello fue una de las estrellas invitadas al pre estreno de la nueva cinta de acción Mark Wahlberg, Mile 22 (Milla 22).



Waglberg, Ronda Rousey y otros actores de la película como Lauren Cohan, Mark Wahlberg, Iko Uwais, Carlo Alban y la cantante CL llegaron hasta el teatro Westwood Village de Los Ángeles para este pre estreno.



Sobre su participación en Mile 22, Ronda Rousey dijo que es muy importante para ella ser vista como alguien más que una luchadora.



Mile 22 será estrenada este 3 de agosto en los Estados Unidos y en los siguientes días en Latinoamérica.



Ronda Rousey comparte sus actividades como luchadora de WWE con la actuación, al igual que otras superestrellas como John Cena y en menor medida The Miz.



Esta no es la primera vez que Ronda Rousey aparece en una cinta de Hollywood, recordemos que ella fue parte de los elencos de Los Mercenarios y Rápidos y Furiosos 7.



Actualmente Ronda Rousey se encuentra abocada a su lucha por el título femenino de WWE Monday Night RAW ante la campeona Alexa Bliss, el próximo 19 de agosto en el evento SummerSlam.