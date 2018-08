Ronda Rousey tiene el gran anhelo ser convocada por el célebre director Quentin Tarantino para formar parte del elenco de la tercera entrega de Kill Bill. A la luchadora de WWE le gustaría interpretar el papel de B.B. Kiddo, la hija de 'la Novia' (Uma Thurman) en una versión adulta, según lo confesó en una entrevista a TMZ Sports.



La bella rubia participa en la promoción de su nueva cinta Mille 22 (que tendrá a Mark Wahlberg como protagonista) y al ser consultada sobre sus próximos proyectos, no dudó en expresar su deseo. "Quiero ser B.B. adulta en Kill Bill 3 y trabajar al lado de Quentin Tarantino", dijo Ronda Rousey.



Esta no sería la primera cinta de acción en la que aparece Ronda Rousey. Recordemos que ella ha participado en Rápidos y Furiosos 7 junto a Vin Diesel y The Rock, así como en los Mercenarios 3 junto a Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson y Antonio Banderas.



Sobre la tercera entrega de Kill Bill, este fue un proyecto que Quentin Tarantino manifestó tener hace unos años, sin embargo no hay nada concreto al respecto. En aquella oportunidad dijo que quería que 'La Novia' pase unos años felices junto a su hija y que la trama trataría sobre la hija de Vernita, quien vio como su madre era asesinada por el personaje de Uma Thurman.

La hija de Vermita buscará venganza por la muerte de su madre a manos de 'La Novia'. (Redes sociales) La hija de Vermita buscará venganza por la muerte de su madre a manos de 'La Novia'. (Redes sociales)

Desde aquella oportunidad no hay nada nuevo sobre la posibilidad de una tercera entrega de Kill Bill, sin embargo es una idea que ronda la cabeza de Quentin Tarantino.



De momento Ronda Rousey se prepara para su lucha por el título femenina de WWE Monday Night RAW ante la campeona Alexa Bliss, el próximo 19 de agosto en el evento SummerSlam.



Hace unos días, Ronda Rousey fue víctima de la filtración de fotografías íntimas, por hackers. La peleadora no se ha pronunciado sobre este tema.