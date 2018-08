Ronda Rousey consiguió el título de WWE Monday Night RAW de forma dominante, al derrotar a Alexa Bliss sin pasar apuros en SummerSlam. Tras conseguir esta aplastante victoria, muchos fans del Universo WWE se preguntaron '¿quién será capaz de derrotar a la mujer más mala del planeta y quitarle su cinturón?'. Por ello en esta nota te contamos quienes asoman como las próximas rivales de la medallista olimpica.



Natalya, quien ahora aparece como 'la mejor amiga de Ronda Rousey', sería la próxima retadora al cinturón de la marca roja de WWE. Actualmente apoya a 'Rowdy' en su esquina, pero esta situación podría cambiar.



La integrante de la 'Fundación Hart' ya ha desempeñado el papel de 'heel' y a diferencia de Alexa Bliss, cuenta con las condiciones físicas para ser un gran obstáculo en la carrera de Ronda Rousey.



Alexa Bliss precisamente tiene el derecho a una revancha contra Ronda Rousey, pero por la manera en que fue derrotada, no luce como un verdadero peligro para la campeona. Por si fuera poco apareció con un brazo lastimado en WWE.



También debemos tomar en cuenta que Alexa Bliss ya ha sido programada para enfrentar a Trish Stratus en el evento femenino de WWE Evolución de octubre. Pese a ello no ha quedado descartado que desafíe a Ronda Rousey en el PPV Hell in a Cell.



La gran apuesta de WWE para desafiar a Ronda Rousey es Charlotte Flair, la actual campeona de SmackDown Live, y la principal figura femenina hasta antes del arribo de 'Rowdy' a la compañía.



Charlotte Flair cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar a Ronda Rousey. Incluso el año pasado se buscaba que 'La Reina' y las otras 4 horsewomen de WWE luchen contra Ronda y las horsewomen del MMA. El enfrentamiento de equipos podría darse en el futuro, pero un mano a mano entre las dos rubias sería inminente en Wrestlemania.



Otras rivales que representan un reto para Ronda Rousey serían 'La Jefa' Sasha Banks, quien ha sido campeona de RAW y goza de gran popularidad, y la nipona Asuka, que contó con un récord de 914 días sin ser derrotada.