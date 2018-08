Ronda Rousey vs. Alexa Bliss en WWE SummerSlam EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. La supertestrella del MMA Ronda Rousey buscará esta noche ganar su primer título de WWE cuando enfrente a la campeona de Monday Night RAW, 'La Diosa' Alexa Bliss.



Esta es la segunda ocasión para Ronda Rousey de tentar el título femenino de Monday Night RAW y lo hará nada menos que en uno de los tres eventos más importantes de WWE, SummerSlam.



Ronda Rousey estuvo a punto de conquistar este cinturón cuando tenía a punto de rendirse a Nia Jax con su temible palanca de brazo en WWE Money in the Bank, pero apareció Alexa Bliss con el maletín de dinero en banco y ella consiguió en el cinturón.



Por ello esta pelea en WWE SummerSlam es tan importante para Ronda Rousey. 'Rowdy' cree que Bliss le quitó la legitima oportunidad de convertirse en campeona.



Ello sumado a una suspensión de 30 días, ocasionada por Alexa Bliss, han motivado a Ronda Rousey ha ganar este combate en WWE SummerSlam y ceñirse el título de Monday Night RAW.



Recordemos que Ronda Rousey vs. Alexa Bliss no es la única lucha importante de WWE SummerSlam. Brock Lesnar vs. Roman Reigns y AJ Styles vs. Samoa Joe también han generado gran interés entre los fans.



WWE SummerSlam se llevará a cabo en el Barclay Center de Brooklyn y será transmitido por Fox Action y WWE Network. Recuerda que la mejor información de Ronda Rousey vs. Alexa Bliss la podrás encontrar en Trome.pe.



WWE SUMMERSLAM RESULTADOS