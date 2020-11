La leyenda de WWE The Undertaker dirá adiós oficialmente a la compañía, en uno de los eventos más esperados del año la Serie de los Sobrevivientes ‘Survivor Series’ el domingo 22 de noviembre. De esta forma ‘The Phenom’ dirá adiós, luego de 30 prolíficos años de carrera.

The Undertaker es una de las superestrellas más icónicas de la historia de la WWE y un verdadero fenómeno de la cultura pop. El llamado ‘Enterrador’ precisamente hizo su debut en la compañía en Survivor Series del 22 de noviembre de 1990.

El también llamado ‘Hombre Muerto’ ha participado en algunos de los mejores matches de la historia contra figuras como Hulk Hogan, Ric Flair, Triple H, Shawn Michaels y Mick Foley.

Pese a que fue campeón mundial hasta en siete ocasiones, sin duda lo que más causó furor entre sus seguidores fue su increíble racha de 21-0 en WrestleMania.

ESPECIALES POR LOS 30 AÑOS DE THE UNDERTAKER

A raíz de los 30 años de carrera de Undertaker, WWE presentará una serie de especiales y documentales como Meeting The Undertaker, WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer, The Mortician: The Story of Paul Bearer y Brothers of Destruction en WWE Network.

Pero Survivor Series no solo traerá esta despedida del Undertaker también veremos el enfrentamiento entre los equipos de RAW y SmackDown, así como un mano a mano entre el campeón de WWE Randy Orton contra el campeón Universal Roman Reigns.

RECUERDA CUANDO BRAY WYATT Y BRAUN STROWMAN DESTRUYERON EL RING DE WWE

Bray Wyatt y Braun Strowman destruyeron el ring en Payback (WWE)

