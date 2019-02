¿The Undertaker fuera de WWE? Este es la verdad sobre el estatus laboral del 'Hombre Muerto' | FOTOS

El legendario luchador The Undertaker anunció su presencia en la convención para los fanáticos de la lucha libre Starrcast II, que se realizará el 25 de mayo en Las Vegas, precisamente en la fecha que la nueva empresa All Elite Wrestling realizará su evento Double or Nothing, en dicho ciudad. Esto de inmediato generó una serie de rumores sobre la continuidad del 'Dead Man' en WWE.



Ello sumado a que The Undertaker eliminó de sus redes sociales cualquier símbolo o imagen que lo vincule con WWE. Entonces surge la pregunta ¿The Undertaker continua ligado a WWE?



Según el periodista especializado Dave Meltzer, el actual contrato de The Undertaker con WWE le permite presentarse en diversas convenciones. Por lo cual no tendría ningún inconveniente en ir a Starrcast.



¿Pero es acaso Starrcast un evento promovida por All Elite Wrestling? La respuesta es no. El propio fundador de Starrcast, Conrad Thompson, manifestó que si bien su evento guarda relación con All Elite Wrestling, propiamente no es un evento de AEW.



Entonces de esta manera quedaría claro que The Undertaker no iría a All Elite Wrestling o al menos su presencia en Starrcast no significa que vaya a dejar la WWE.

Menos aun con las gollerías que WWE le permite a The Undertaker como presentarse en diversos eventos. Trascendió que el 'Hombre Muerto' puede llegar a cobrar hasta 25 mil dólares por una hora de presentación.



Así, The Undertaker continuará en WWE, sin embargo aún es un misterio si tendrá una lucha en WrestleMania, como ha ocurrido durante los últimos años.