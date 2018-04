¿The Undertaker no peleará con John Cena en Wrestlemania?

The Undertaker no se presentó a las ediciones de WWE Monday Nigth RAW ni en SmackDown Live previas a Wrestlemania. Ante ello, los seguidores del 'Hombre muerto' temen que el legendario luchador no enfrente a John Cena y lo que es peor, que ni siquiera luche en 'la vitrina de los inmortales.'



Pese a que en RAW, Cena nuevamente salió a desafiar a The Undertaker y este no respondió, se tenía la esperanza que el hermano de Kane responda al desafío en SmackDown Live.



Pero el programa de la marca azul llegó a su fin sin la presencia del luchador 'oriundo' del Valle de la Muerte. Luego vino la final del WWE Mixed Match Challenge y nada de The Undertaker.

Tan solo una semana. The Undertaker tiene una sola edición de #RAW para responder el reto de John Cena. pic.twitter.com/0WhuzDSYrJ — MUNDO WWE (@FansWWEUniverse) 27 de marzo de 2018

Luego siguió una edición más de Live 205 y para quienes esperaron hasta el final, tampoco apareció The Undertaker, generando decepción y hasta ira en algunos fans del Universo de WWE.



Wrestlemania 34 se llevará a cabo este domingo en Nueva Orleans y ni en el afiche de promoción aparece The Undertaker.



Pese a lo ocurrido, todo no sería más que una estrategia de WWE para despertar mayor interés en Wrestlemania y The Undertaker haría 'una sorpresiva' aparición para aceptar el desafío de John Cena.