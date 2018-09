The Undertaker regresa a WWE Monday Night RAW y lanza una dura advertencia a Shawn Michaels | FOTOS | VIDEO

The Undertaker regresó al ring de WWE Monday Night RAW para lanzarle una advertencia a Shawn Michaels, quien dijo que cree que 'el enterrador' será derrotado por Triple H, el próximo 6 de octubre en el evento Super Show-Down, que se llevará a cabo en Melbourne, Australia.



Tal como se anunció hace unos días, el chico rompecorazones Shawn Michaels se presentó en RAW para dar su pronóstico de la lucha entre The Undertaker y Triple H.



Para 'HBK' el ganador de este combate de WWE en Australia será Triple H. Esto no le cayó nada bien a The Undertaker, que hizo otra espectacular presentación.



The Undertaker le advirtió a Shawn Michaels que Triple H será derrotado en Super Show-Down y que estaba alentando a su compañero de DX porque todavía le guarda rencor, por enviarlo al retiro.



Ante esto Shawn Michael dijo que se ha mantenido en el retiro por respecto a The Undertaker, pero este le preguntó si era por respecto o 'miedo'.



The Undertaker también le advirtió a Shawn Michaels que no regrese de su retiro porque el se encargaría de volverlo a retirar de WWE.



The Undertaker se verá las caras con Triple H en el enfrentamiento final entre ellos el próximo 6 de octubre en el evento WWE Super Shown-Down en Melbourne, Australia.