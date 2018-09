The Undertaker no quiere ninguna interferencia del 'Chico Rompecorazones' Shawn Michaels en la última lucha que sostendrá ante Triple H en el evento Super Show-Down, que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en Australia.



Por ello, The Undertaker apareció en WWE Monday Night RAW y anunció que su hermano Kane, estará en su esquina durante su lucha en Super Show-Down.



The Undertaker hizo su terrorífica aparición en WWE Monday Night RAW, donde afirmó que 'enterrará' 10 metros a Triple H.

Para The Undertaker, Triple H ya no es el guerrero de grandes batallas, sino un ejecutivo que se ocupa de temas corporativos alejado de la práctica de la lucha.



Pese a ello, The Undertaker sospecha que Shawn Michaels pueda aparecer en su lucha para ayudar a su compañero del desaparecido grupo DX.

Por ello, The Undertaker convocó la presencia de su hermano Kane, para evitar alguna intervención de 'HBK'.



The Undertaker y Triple H se enfrentarán el próximo sábado 6 de octubre en el evento Super Show-Down que se llevará a cabo en Melbourne, Australia.