The Undertaker vs. Rusev The Greatest Royal Rumble EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE desde Arabia Saudita. La leyenda viviente The Undertaker no podía perderse el gran evento de WWE y aceptó salir 'de su descanso' para enfrentar a Rusev, en una lucha de atáud.



Desde su aparición en Wrestlemania nada se supo sobre The Undertaker, hasta que apareció la noticia que iba a luchar en WWE The Greatest Royal Rumble, nada menos que contra Rusev.



Pese a su gran experiencia en el ring en los últimos meses, The Undertaker no ha tenido mucha continuidad y podría ser superado por un Rusev mucho más joven.

En su última lucha, The Undertaker derrotó a John Cena en Wrestlemania, mientras que Rusev ha participado en luchas de equipos en WWE SmackDown Live.



Los fanáticos del Universo WWE esperan ver adentro del ataúd a Rusev y salir del ring con el brazo en alto a The Undertaker.



La presencia de The Undertaker en The Greatest Royal Rumble es todo un sueño de los fans de WWE, que esperaron ver de pronto en el ring al 'Enterrador'.