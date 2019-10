Como Caín Velásquez: El boxeador británico Tyson Fury también tendría su oportunidad en WWE | VIDEO

Tyson Fury , el campeón lineal de los pesos completos, también tendría su oportunidad de enfrentar a una superestrella de WWE. 'El Rey Gitano' fue uno de los invitados especiales del debut de SmackDown on FOX y recibió un desafío del 'Monstruo entre hombres' Braun Strowman, que lo sacó de sus casillas.



Todo ocurrió durante una lucha de equipos entre Braun Strowman, Heavy Machinery y The Miz contra AJ Styles, Dolph Ziggler, Robert Roode y Randy Orton. Tyson Fury disfrutaba del combate, cuando 'el Monstruo entre hombres' desafió a Tyson Fury.



Tras provocarlo, Braun Strowman arrojó a Dolph Ziggler sobre Tyson Fury haciéndolo caer de su asiento. Esto no le gustó para nada el 'Rey Gitano', que quiso enfrentar al gigante de WWE.

BRAUN STROWMAN le da la victoria a su equipo en #SmackDown 🔵



Pero... comienza una rivalidad con el boxeador TYSON FURY 🥊 pic.twitter.com/J3sgzMiq14 — Royal Wrestling 👑 (@RoyalWrestling_) October 5, 2019

Sin embargo, en ese momento un numeroso grupo de agentes de seguridad de WWE se interpusieron en el camino del boxeador Tyson Fury y 'la sangre no llegó al río'.



Al igual como Caín Velásquez, Tyson Fury también puede tener su oportunidad en el ring de WWE, aunque en su caso no hay mayor información sobre los planes de la empresa de lucha libre.