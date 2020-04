The Undertaker enterró vivo ‘al fenomenal’ AJ Styles, en una 'lucha de cementerio’ en la edición número de 36 en WrestleMania. La lucha se llevó a cabo fuera del ring de WWE, en una granja abandonada y al mismo estilo que una película de terror, ‘el enterrador’ acabó a AJ Styles y se retiró en su motocicleta.

Esta promocionada lucha tuvo lugar fuera del WWE Performace Center, al estilo de la casa de la Hermana Abigail o la vez que Triple H visitó a Randy Orton. En esta ocasión el escenario de la batalla entre The Undertaker y AJ Styles fue en una granja abandonada, que tenía un cementerio propio.

The Undertaker sorprendió al aparecer con su vieja motocicleta y con el look que mantenía hace unos años. AJ Styles tuvo de su lado a Karl Anderson y Luke Gallows, pero estos también sucumbieron ante The Undertaker.

Incluso unos encapuchados atacaron a The Undertaker, pero el hombre muerto los puso fuera de combate y continuó con su castigo contra , en esta lAJ Stylesucha principal de la primera parte de WrestleMania.

Uno de los mejores momentos del combate ocurrió cuando The Undertaker le aplicó, ‘la tumba rompecuellos’ a AJ Styles en el techo de la casa. Luego lo arrojó del mismo con una ‘garra de ultratumba’.

Finalmente The Undertaker envió al fondo de la tumba a AJ Styles con una patada a la cabeza, para finalmente enterrarlo con un máquina retroescavadora y así se quedó con la victoria en este inolvidable WrestleMania, realizado en medio de la crisis producida en el mundo por el coronavirus.

Este fue uno de los mejores momentos del evento. The Undertaker volvió con su viejo personaje del American Badass y ganó una de las luchas, en las que es un especialista. Esta lucha, además, fue una de las más celebradas por el Universo WWE, en las redes sociales.