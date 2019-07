El Undertaker vs Sting: ¿WWE prepara la lucha más esperada por todos los fans? | FOTOS

Los fans de la lucha libre soñaron muchas veces con ver el esperado enfrentamiento entre el enterrador The Undertaker y el amo del 'scorpion deathlock' Sting, sin embargo con el anuncio del retiro del 'escorpión' en WWE, las ilusiones de los seguidores de ambas superestrellas terminaron por derrumbarse.



Pues bien, WWE encendió una llama de esperanza para que este enfrentamiento pueda llevarse a cabo y es que a través de su cuenta de Twitter publicó una imagen del Undertaker y Sting en el mismo ring.



¿Pero un simple twett de WWE puede ser motivo para pensar que por fin el Undertaker y Sting colisionarán en el ring? Pues aunque no es nada seguro, la inmediata reacción de los fans podrían motivar que por fin se pueda realizar esta lucha.

En solo siete horas la publicación alcanzó más de 10 mil corazones y el número probablemente se incrementará con el correr de los días, además, la imagen también fue retwitteada más de mil veces.



Recordemos que el regreso de Goldberg (antes de su reinado como campeón Universal) también se gestó con una aparición en el videojuego de WWE, sumado al pedido de los fans.

Por ello no sería nada extraño ver a Sting de regreso para una lucha contra The Undertaker, tomando en cuenta que 'el enterrador' todavía se encuentra vigente, mientras que han pasado varios años desde que Sting anunció que tenía una lesión en el cuello.



Hace unos días se conoció que WWE quería hacer una trilogía de luchas entre Goldberg y The Undertaker, pero la baja performance del 'dueño de la lanza' podría provocar que Sting ingrese en su reemplazo.