The Undertaker sí lucharía en Wrestlemania. 'El enterrador' fue visto en Nueva Orleans por lo que enfrentaría a John Cena en la llamada 'Vitrina de los Inmortales'.



Pese a la ausencia de The Undertaker en los shows previos y no haber realizado ninguna promoción, 'el amo de las criaturas de la noche' sí peleará en Wrestlemania.



Esta sería una de las últimas apariciones de The Undertaker. Los años no pasan en vano y la presencia del veterano luchador, cada vez es mayor.



The Undertaker llega a esta lucha tras un año de ausencia. La última vez que lucho fue el año anterior en Wrestlemania, ante Roman Reigns.



Solo dos derrotas ha tenido The Undertaker a lo largo de sus participaciones en Wrestlemania. La mencionada ante Roman Reigns y años atrás ante 'La Bestia' Brock Lesnar.