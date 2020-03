WrestleMania 36 sí se llevará a cabo el próximo domingo 5 de abril, según lo confirmó WWE en un comunicado oficial. Aunque la llamada ‘vitrina de los inmortales’ no cambiará de fecha por el coronavirus ya no se llevará a cabo en Tampa ni contará con público, algo nunca antes visto en las anteriores ediciones de WrestleMania .

Tanto en sus cuentas en las redes sociales como en su página web, WWE informó que en coordinación con las autoridades de Tampa, WrestleMania no se llevará a cabo en esta localidad, sin embargo el evento no cambiará de fecha.

Finalmente el UFC dio marcha atrás y suspende sus tres próximos eventos

WWE agregó que WrestleMania se llevará a cabo en el Performance Center de WWE, en Orlando; Florida, sin público.

Últimas noticias sobre @WrestleMania 36. Gracias & seguiremos informando a todo el Universo de WWE. pic.twitter.com/AzgdqHPy3I — WWE Español (@wweespanol) March 16, 2020

La única forma que el público podrá ver WrestleMania será por su señal de streaming, WWE Network, aunque en Latinoamérica también será transmitido por el servicio de pago de FOX Premium, en su canal Fox Action.

De esta manera, WWE se pronunció definitivamente sobre el futuro de WrestleMania, luego de varios días que se especuló que el evento sería postergado y que incluso podría llevarse a cabo en la lejana Arabia Saudita.

Recordemos que diversas organizaciones deportivas de los Estados Unidos como la NBA, la NHL y el UFC han decidido suspender sus eventos programados, debido al brote del coronavirus.

Recordemos que algunas de las luchas programadas para el WrestleMania, son Brock Lesnar vs. Drew McIntyre, Roman Reigns vs. Goldber, y John Cena vs. Bray Wyatt, entre otras.