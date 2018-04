WWE: Alicia Fox discutió con el esposo de Ronda Rousey previo a Wrestlemania [FOTOS y VIDEO]

Ronda Rousey hará su debut en la WWE Wrestlemania 34 cuando haga equipo con el héroe olímpico Kurt Angle para hacerle frente a Stephanie McMahon y Triple H. Sin embargo, parece que a alguien no le gustó esto.



Se trata de la luchadora Alicia Fox, quien no está en acción de la WWE por una lesión desde enero pasado. Al parecer a ella no le habría gustado toda la promoción que se le está dando a Ronda Rousey y se lo hizo saber a Travis Browne, esposo de la excampeona de UFC.



Las imágenes fueron difundidas por el diario británica ‘The Sun’. En este se aprecia como Alicia Fox le reclamó algo a la pareja de Ronda Rousey en el Hyatt Regency Hotel de Nueva Orleans, ciudad donde se realizara WWE Wrestlemania.



Alicia Fox insultó a Travis Browne repetidas veces y luego lo llama “grosero” previa a la pelea de Ronda Rousey en WWE Wrestlemania 34.



Alicia Fox, luchadora de la WWE, se peleó con Travis Browne, esposo de Ronda Rousey. (Video: The Sun)

Cuando Alicia Fox vio la cámara, la aparta a un lado y allí culmina la grabación. Pese a que no está claro qué llevó a este incidente todo se trataría porque Alicia Fox está en contra que Ronda Rousey pelee en la WWE Wrestlemania.



Alicia Fox no ha peleado en la WWE desde enero cuando se lesionó el coxis durante los ensayos del Royal Rumble femenino.



Wrestlemania 34 se llevará a cabo en el Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans y la transmisión de TV estará a cargo de Fox Action desde las 6:00 p.m. Puedes seguir todas las incidencias, AQUÍ.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE