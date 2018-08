Randy Orton es una de las figuras más importantes y con más seguidores en el Universo WWE, sin embargo una grave denuncia en su contra podría terminar con su popularidad y hasta incluso costarle su trabajo en la promotora más importante de lucha libre profesional.



El ex creativo de WWE, Court Bauer, acusó a Randy Orton de intimidar a los nuevos creativos a mediados del 2000 con una actitud poco profesional y que incluso lindarían con el acoso sexual.



"Cuando llegaba un nuevo escritor creativo, Randy Orton entraba en la oficina, se metía la mano en los pantalones, se tocaba su miembro, sacaba la mano y decía: ‘Hola soy Randy Orton, dame la mano’", denunció.



Pero no solo eso, el creativo manifestó que si alguno de estos nuevos empleados se negaba a seguirle el juego a Randy Orton, este amenaza con acusarlos con el propietario de WWE, Vince McMahon y su hija Stephanie.



“Con el pene todavía afuera, Randy Orton les hacía 'una promo' por cinco minutos. El tipo era muy intenso, nunca se sabía si estaba bromeando o si estaba enojado", añadió Bauer.



Court Bauer añadió que Randy Orton le hizo lo mismo a él, pero Stephanie McMahon ingresó al lugar en ese momento y reprendió a 'La víbora'.



Ante estas graves acusaciones contra Randy Orton, WWE se ha pronunciado, indicando que realizarán una profunda investigación sobre la conducta del dueño del 'RKO'.



Esta no es la primera acusación contra la conducta de Randy Orton, en el pasado ha sido sancionado por abuso de alcohol y drogas, además, violó en dos ocasiones la política de bienestar de WWE.



Recordemos que Randy Orton no ha sido programado para luchar en uno de los eventos más importantes de WWE, SummerSlam el próximo 19 de agosto.