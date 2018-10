'El Shakespeare de la canción' Aiden English cumplió con presentar un video comprometedor de Lana, en el que se le ve ingresando a su habitación, sin embargo las imágenes fueron abruptamente editadas. Esto motivó la ira del llamado 'bruto búlgaro', que corrió detrás del norteamericano, en WWE SmackDown Live.



Rusev y Lana salieron al ring a demandar que Aiden English presente las imágenes de la supuesta infidelidad de Lana. De inmediato salió Englis y luego de un breve aburrido presentó un video.



En este, aparece Lana ingresando a su habitación y diciendo que 'lo quiere a él', sin embargo no se puede apreciar nada más. Según Aiden English no iba a presentar el resto de la cinta ya que tiene obligaciones con programas de espectáculos para presentar el resto del video.

Esto motivo la ira de Rusev, quien corrió detrás de Aiden English para darle una paliza, sin embargo el luchador supo mantenerse a salvo.



Lo cierto es que este video de Aiden English no demuestra nada y fue vulgarmente editado para hacer quedar mal a la esposa de Rusev.

Seguramente Rusev tomará venganza de Aiden English por su vileza, en la próxima edición de WWE SmackDown Live.