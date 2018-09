WWE: AJ Styles derrotó a Andrade Cien Almas, pero sufrió la venganza de Samoa Joe | FOTOS | VIDEO

AJ Styles y el mexicano Andrade Cien Almas ofrecieron una lucha de alto calibre en WWE SmackDown Live, en la que 'El Fenomenal' salió victorioso, aunque fue atacado por Samoa Joe, que se encuentra furioso por su controvertida derrota en Hell in a Cell.



Andrade Cien Almas demostró su gran nivel de lucha, poniendo en serios apuros a AJ Styles, actual campeón de WWE SmackDown Live.



Sin embargo, AJ Styles tampoco se quedó atrás y demostró una vez más su gran nivel de lucha, con espectaculares movimientos técnicos y acrobáticos

Pese a alguna interferencia de Zelina Vega, AJ Styles logró sacudirse del dominio de Andrade Cien Almas y le aplicó su conocida movida el 'Styles Splash' para quedarse con la victoria en esta lucha no titular en WWE SmackDown Live.



Cuando AJ Styles se disponía a celebrar, apareció Samoa Joe y atacó al campeón, en clara señal que las hostilidades entre ellos no terminaron en Hell in a Cell.



Con ello quedó en claro que AJ Styles tendrán otro enfrentamiento, que podría darse en WWE Super Show-Down el próximo 6 de octubre en Australia.

En las dos luchas anteriores entre AJ Styles y Samoa Joe, el samoano dejó un gran impresión. En SummerSlam, el retador derrotó al campeón por descalificación, pero no pudo conquistar el título y en Hell in a Cell, tenía rendido a Styles, pero recibió la cuenta de tres.