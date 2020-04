Coronavirus: AJ Styles perdió el día de los despidos masivos en WWE a Luke Gallows y Karl Anderson. Los luchadores habían acompañado al ‘Fenomenal’ desde hace algunas semanas e incluso aparecieron durante el desarrollo del Boneyard Match, contra The Undertaker, en Wrestlemania 36.

El excampeón ha lamentado la salida de sus amigos de la compañía. Incluso, ‘The Phenomenal One’ confesó que se siente responsable de la partida de ambos durante una transmisión realizada en su canal de la plataforma Mixer.

“Sus despidos me dolieron mucho. La única forma que tengo de explicarlo es diciendo que estos chicos eran como de mi familia, y no fui capaz de cuidar de mis propios hermanos. Así es como me siento al respecto. Soy el más mayor, se supone que debía cuidar de ellos y no lo hice. Me siento responsable, de alguna forma, de su despido”, indicó.

AJ Styles aseguró estar “sorprendido” por la cantidad de empleados de WWE que se quedaron sin trabajo. El ‘Fenomenal’ reconoció que la solución pudo haber sido diferente, pero la actual situación no permite salidas menos severas.

“Es devastador. Hay un montón de grandes talentos despedidos. Este tipo de cosas se esperan con todo lo que está pasando. Estoy tan sorprendido como ustedes con algunos de los chicos que fueron despedidos. Tengo mi propia opinión respecto a algunas cosas que se podrían haber hecho de una forma diferente”, añadió.

“No soy el presidente de la empresa, no soy yo quien toma esas decisiones. ¿A quién culpas por esto? Todas las empresas lo están haciendo. Cuando las grandes empresas dejan de ganar dinero, no es la persona con el cargo más alto la que cobra menos, son todos los demás”, manifestó.

Por último, AJ Styles envió buenos deseos a sus amigos en las siguientes experiencias que afronten fuera de WWE. “Si Gallows y Anderson van a AEW o NJPW, espero que arrasen. Les voy a echar mucho de menos, de verdad. Estos próximos años van a ser diferentes”, concluyó.

