WWE: Alexa Bliss se anunció como la cuarta competidora de RAW en el evento Money in the Bank | VIDEO

Alexa Bliss se anunció como la cuarta competidora de WWE Monday Night RAW por le maletín de dinero en el banco, en el evento Money in the Bank del próximo 19 de mayo. Junto a ella, Naomi, Natalya y Dana Brooke participarán en esta lucha.



Precisamente Alexa Bliss fue elegida para anunciar a los competidores de WWE Monday Night RAW tanto en la lucha masculina del maletín con dinero en el banco, como en la femenina.



Una a una, Alexa Bliss fue presentando a Natalya, Dana Brooke y Naomi, hasta el momento de presentar a la cuarta competidora: Ella.

Tras este anuncio, Naomi desafió a Alexa Bliss a una lucha. La morena no hizo mucho esfuerzo para imponerse a la excampeona de WWE RAW y SmackDown Live.



Con la identidad de las cuatro participantes por WWE Monday Night RAW en Money in the Bank solo queda esperar por las cuatro representantes de SmackDown Live.