WWE no anuncia presencia de Brock Lesnar en la edición de Monday Night RAW previa a SummerSlam | FOTOS

Se viene el gran evento de WWE, SummerSlam, y una de las luchas principales será el campeón Universal Brock Lesnar ante el retador número 1 Roman Reigns, sin embargo el cara a cara previo para calentar estos combates con cinturones en juego no se llevará a cabo, pues la compañía no ha hecho ningún anuncio sobre la presencia de 'La Bestia' en la última edición de Monday Night RAW, previa al evento 'más caliente del verano'.



Es una tradición ver al campeón y retador irse a las manos antes de una lucha titular y más aún si hablamos de un evento tan importante de WWE con SummerSlam, sin embargo en esta oportunidad no veríamos 'nada, nada, nada' como dice la canción.



Y es que las concesiones con Brock Lesnar no tienen cuando parar. Aparece en pocas ediciones de RAW, no defendió el cinturón en eventos como Money in the Bank o Extreme Rules y ahora esto, sin duda alguna 'La Bestia' es un deportista tremendo, pero lo que vemos no lo hacían leyendas con Hulk Hogan, The Rock ni Steve Austin.



Por lo pronto, WWE anuncia una defensa de los títulos en pareja del B-Team ante el equipo de Bray Wyatt y Matt Hardy, así como The Revival. Esta sería la lucha principal de Monday Night RAW.



También se anunció una lucha entre Natalya, con Ronda Rousey en su esquina, ante la campeona Alexa Bliss, quien precisamente se medirá a 'La mujer más mala del planeta' en WWE SummerSlam.



WWE también anunció una firma de contrato para la lucha entre el campeón Intercontinental Dolph Ziggler y el exmonarca Seth Rollins.



Brock Lesnar y Roman Reigns se enfrentarán por cuarta ocasión y en las tres anteriores, una de ellas en la jaula de acero, 'el perro mayor' nunca pudo salir airoso.



WWE SummerSlam se llevará a cabo el domingo 19 de agosto en el Barclays Center de Brooklyn y será transmitido por Fox Action.