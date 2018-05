WWE Backlash EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Las figuras más importantes de Monday Night RAW y SmackDown Live competirán en el mismo evento, este domingo en Backlash. El plato fuerte de la jornada será ver a AJ Styles defender su cinturón una vez más ante el nipón Shinsuke Nakamura, y a Jeff Hardy ante Randy Orton por el título de los Estados Unidos.



Toda la información y los mejores detalles de WWE Backlash podrás encontrarlos en Trome.com, así que no dejes de seguir nuestro EN VIVO, desde las 7:00 p.m.



En la pelea estelar de la noche, AJ Styles tendrá la oportunidad de cobrar la venganza por todos los ataques que le propinó Shinsuke Nakamura, aunque para ello deberá exponer el título de WWE.





AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura por el Campeonato de la WWE se ha hecho OFICIAL para #WWEBacklashpic.twitter.com/0t9AMUYwPv — Esquina WWE (@EsquinaWWE3) 27 de abril de 2018

Después de su polémica derrota en The Greatest Royal Rumble ante Brock Lesnar, Roman Reigns tendrá la oportunidad de retomar el camino del triunfo en Backlash, esta vez en un nuevo mano a mano contra 'el destructor' Samoa Joe.



Jeff Hardy y Randy Orton volverán a verse las caras, en esta oportunidad con el título de los Estados Unidos en juego. Todo un lujo de WWE para este Backlash.

'El endemoniado' Seth Rollins defenderá el título Intercontinental ante The Miz, pero eso no es todo porque en esta edición de Backlash porque veremos un duelo entre Braun Strowman y Bobby Lashley frente a Kevin Owens y Sami Zayn.



Tampoco podía faltar el preferido del público Daniel Bryan, que buscará saldar asuntos con Big Cass, además, los dos títulos femeninos estarán en juego.



WWE Backlash se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark, New Jersey, desde las 7 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Action del paquete, Fox Premiun.