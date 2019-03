WWE: Becky Lynch superó a Ronda Rousey y a Charlotte en un 'reto contra-reloj' en Monday Night RAW | VIDEO

Becky Lynch superó la marca de Ronda Rousey, al vencer en solo 1 minuto con 18 segundos a Liv Morgan, mientras que la rubia tardó un minuto con 25 segundos en derrotar a Sarah Logan, en WWE Monday Night RAW. En tanto Charlotte no pudo con Ruby Riott. Recordemos que las tres se enfrentarán en la lucha principal de WrestleMania.



La primera en participar en el reto contra-reloj fue Ronda Rousey ante una escurridiza Sarah Logan, quien se pasó la mayor parte de la lucha corriendo.



Pese a ello, Ronda Rousey logró atraparla en el medio del ring y someterla con su palanca de brazo, en un tiempo de 1, minuto con 25 segundos.



La segunda en participar fue Charlotte Flair, pero pese a que atrapó a Ruby Riott con su 'Figura 8', no pudo obligarla a que se rinda antes del minuto con 25 segundos.



En un claro acto de ira, Charlotte pateó a Becky Lynch cuando esta subía al escenario para que no pueda derrotar a Liv Morgan. Sin embargo esto no le salió muy bien.

Pese a ello, Becky Lynch logró capturar a Morgan con su 'desarmadora' y la obligó a rendirse en un tiempo total de un minuto con 18 segundos, es decir, siete segundo antes que Ronda Rousey.



De esta manera Becky Lynch superó a Ronda Rousey y Charlotte en este reto contra-reloj de WWE Monday Night RAW. Recordemos que ellas tres se van a enfrentar en la lucha principal de WrestleMania.