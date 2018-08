WWE: Brock Lesnar apareció en la previa a SummerSlam e hizo añicos a Roman Reigns | FOTOS | VIDEO

Pese a no estar anunciado, Brock Lesnar apareció en la edición de WWE Monday Night RAW, previa al evento SummerSlam del domingo. 'La Bestia' atacó a traición a Roman Reigns, cuando se encontraba temporalmente ciego porque Paul Heyman le había rociado un spray en los ojos.



Roman Reigns salió al ring a hablar sobre el combate que tendrá ante Brock Lesnar el domingo en WWE SummerSlam, cuando Heyman le llegó al ring y le ofreció ser su manejador.



Como Roman Reigns lo rechazo, Heyman lo sorprendió rociándole un spray en los ojos al retador. En ese momento, apareció Brock Lesnar, pese a que no fue anunciado por WWE.



Brock Lesnar atacó brutalmente a Roman Reigns para que no quede 'nada' de su rival en WWE SummerSlam. Al ver al 'Big Dog' sometido, 'La Bestia' le aplico su llave de rendición 'kimura'.



Por si esto no fuera suficiente, Brock Lesnar retornó al ring y le aplicó su brutal F-5 a Roman Reigns para ponerlo fuera de combate.



Con este ataque quedó claro que Brock Lesnar y Paul Heyman continúan trabajando juntos. Por ello no sería nada raro ver al manjeador en la esquina de 'La Bestia' en WWE SummerSlam.



WWE SummeSlam se llevará a cabo este domingo 19 de agosto en el Barclays Center de Brooklyn y será transmitido por Fox Action y WWE Network.



