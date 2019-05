WWE: Brock Lesnar indeciso entre retar a Rollins por el título Universal o ir por el cinturón de Kofi | VIDEO

Brock Lesnar no canjeó su maletín de dinero en el banco y dejó en suspenso al campeón Universal Seth Rollins y al monarca de WWE Kofi Kingston , ya que la amenaza de 'La Bestia Encarnada' todavía se cierne sobre ellos. Brock Lesnar fue convencido por su manejador Paul Heyman de canjear el maletín que ganó en Money in the Bank, la próxima semana.



WWE Monday Night RAW comenzó con Brock Lesnar haciendo expreso su deseo de canjear el maletín, sin embargo fue interrumpido por Seth Rollins, quien dijo estar dispuesto a aceptar el desafío.



En ese momento apareció Kofi Kingston para sumarse al diálogo entre Brock Lesnar y Seth Rollins. Ante esta situación, 'La Bestia Encarnada' decidió esperar hasta el final de WWE Monday Night RAW para canjear el maletín.

Ante esta situación, se dispuso que Seth Rollins y Kofi Kingston se enfrenten en una lucha en equipos y sin descalificación contra Baron Corbin y Bobby Lashley. Esto evidentemente para que alguno de los dos quede lastimado y sea presa fácil de Brock Lesnar.



Pese a lo duro de la batalla, finalmente Seth Rollins y Kofi Kingston lograron imponerse a los rudos. Pese a estar lastimados quedaron a la espera de la llegada de Brock Lesnar.



Así Brock Lesnar decidió salir a escena y estuvo dispuesto a entrar al ring, sin embargo finalmente desistió de canjear el maletín, pese a que Seth Rollins y Kofi Kingston venían de luchar.



Al parecer, Brock Lesnar esperará hasta la siguiente semana para canjear el maletín, aunque también podría aparecer en WWE SmackDown Live, gracias a la regla del comodín.