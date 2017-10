WWE: Campeones de RAW y SmackDown Live se enfrentarán en Survivor Series

WWE prepara un gran espectáculo para la edición 2018 de la Serie de los Sobrevivientes 'Survivor Series' y por ello pondrá frente a frente a los campeones de Monday Night RAW frente a los monarcas de SmackDown Live.



A la anunciada lucha entre el campeón Universal Brock Lesnar y el dueño del título de WWE Jinder Mahal, se sumarán otros grandes combates para los fans.



Los dueños de los títulos en pareja de la marca roja, Dean Ambrose y Seth Rollins del grupo The Shield se medirán a The Usos, los campeones de SmackDown Live.



El monarca Intercontinetal The Miz verá acción ante 'El Lobo Solitario' Baron Corbin, quien es campeón de los Estados Unidos, también estarán frente a frente en WWE Survivor Series.



Las campeonas de ambas marcas también se medirán en un combate muy esperado: Alexa Bliss sacará cara por RAW ante la integrante de la familia Hart, Natalya, quien representa a la marca azul.



A estos esperados enfrentamientos también se sumarán la tradicional lucha de equipos de WWE Survivor Series, en un encuentro entre hombres y otro femenino.



WWE Survivor Series se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el Toyota Center, de Houston, Texas.