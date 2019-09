Clash of Champions: Día, hora y canal del esperado evento en el que serán disputados todos los cinturones de WWE | VIDEO

Todos los campeones de WWE defenderán sus cinturones en el próximo evento Clash of Champions y para que no te pierdas uno de las presentaciones más esperadas de WWE, en esta nota te contamos a qué hora y en qué canal será transmitida esta edición especial de WWE. Entonces si no quieres perderte la lucha de Seth Rollins contra Braun Strowman por el título Universal o Kofi Kingston ante Randy Orton por el título de WWE, pon atención a esta nota.



WWE Clash of Champions se llevará a cabo este domingo 15 de setiembre en el Spectrum Center de Charlotte en Carolina del norte desde las 6 de la tarde (hora peruana).



Los fanáticos de WWE en Latinoamérica tendrán la ocasión de ver Clash of Champions por la señal de Fox Action, del paquete estelar Fox Premium, mientras que en el resto del mundo, el evento podrá ser visto a través de WWE Network.

Todos los título en juego en Clash of Champions/ (Fox Premium)

WWE CLASH OF CHAMPIONS HORA Y CANAL



Perú / 6:00 p.m. (Fox Action)

Argentina / 8:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 8:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 8:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 8:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 7:00 p.m. (Fox Action)

Ecuador / 6:00 p.m. (Fox Action)

Colombia / 6:00 p.m. (Fox Action)

México / 5:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 6:00 p.m. (WWE Network)

España / 1:00 a.m. lunes /(WWE Network)

En Perú podemos ver el canal Fox Action en Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623)





CARTELERA WWE CLASH OF CHAMPIONS



- Seth Rollins vs. Braun Strowman / Título Universal

- Kofi Kingston vs. Randy Orton / Título de WWE

- Roman Reings vs Erick Rowan

- Becky Lynch vs. Sasha Banks / Título femenino de RAW

- Bayley vs. Charlotte / Título femenino de SmackDown Live

- Shinsuke Nakamura vs. Miz / Campeonato Intercontinental

- AJ Styles vs. Cedric Alexander / Título de los Estados Unidos

- Seth Rollins y Braun Strowman vs. Dolph Ziggler y Robert Roode / Títulos en parejas de RAW

- El Nuevo Día vs. Revival / Campeonatos en pareja de WWE SmackDown Live

- Alexa Bliss y Nikki Cross ante Sonya Deville y Mandy Rose / Títulos femeninos de WWE

- Drew Gulak vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado / Título WWE 205

Ahora que ya sabes como ver WWE Clash of Champions no te puedes perder este gran evento, en el que estarán en acción las más importantes superestrellas de WWE como Seth Rollins, Braun Strowman, Randy Orton, Becky Lynch y Roman Reigns, entre otros.