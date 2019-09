Todos los títulos de WWE estarán en juego en el evento Clash of Champions | VIDEO | FOTOS

WWE Clash of Champions será el siguiente evento de la compañía más importante de lucha libre en el mundo y en el mismo, todos sus títulos estarán en juego. En una de las luchas más esperadas de este Clash of Champions, Braun Strowman tendrá una nueva oportunidad por el cinturón Universal, esta vez ante el campeón Seth Rollins; mientras que a Kofi Kingston le tocará defender el cinturón de WWE contra Randy Orton, en otra de las luchas más esperadas de este evento. WWE Clash of Champions se llevará a cabo este domingo 15 de setiembre en el Spectrum Center, de Charlotte en Carolina del Norte.



En esta nota te contaremos cuál es la cartelera completa de WWE Clash of Champions. La lucha más esperada por el Universo WWE tendrá al frente al campeón Universal Seth Rollins ante Braun Strowman, quien buscará nuevamente conquistar este título que le ha sido esquivo en más de una ocasión.



En tanto, Kofi Kingston defenderá nuevamente su título de WWE, esta vez ante 'el depredador máximo' Randy Orton, en una revancha de SummerSlam, que buscará poner fin a la disputa que mantienen ambas superestrellas.

Todos los título en juego en Clash of Champions/ (Fox Premium)

Otra de las luchas que los fanáticos esperan ver en este WWE Clash of Champions es una nueva defensa del título de Becky Lynch, en esta ocasión ante 'La Jefa' Sasha Banks, quien vuelve a un evento estelar de WWE, desde WrestleMania.



Bayley también tendrá que defender su título de SmackDown ante Charlotte Flair, en otra lucha entre las mejores superestrellas femeninas.

CARTELERA WWE CLASH OF CHAMPIONS



- Seth Rollins vs. Braun Strowman / Título Universal

- Kofi Kingston vs. Randy Orton / Título de WWE

- Roman Reings vs Erick Rowan

- Becky Lynch vs. Sasha Banks / Título femenino de RAW

- Bayley vs. Charlotte / Título femenino de SmackDown Live

- Shinsuke Nakamura vs. Miz / Campeonato Intercontinental

- AJ Styles vs. Cedric Alexander / Título de los Estados Unidos

- Seth Rollins y Braun Strowman vs. Dolph Ziggler y Robert Roode / Títulos en parejas de RAW

- El Nuevo Día vs. Revival / Campeonatos en pareja de WWE SmackDown Live

- Alexa Bliss y Nikki Cross ante Sonya Deville y Mandy Rose / Títulos femeninos de WWE

- Drew Gulak vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado / Título WWE 205



WWE Clash of Champions se llevará a cabo la tarde de este domingo en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte y será transmitido para Latinoamérica por Fox Action y WWE Network.