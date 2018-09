El grupo The Shield está más fuerte que nunca. Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre intentaron convencer a Dean Ambrose para que abandone a Roman Reigns y Seth Rollins, sin embargo 'el lunático' no abandonó a sus compañeros y estará con ellos en el próximo show de WWE en Australia Super Show-Down.



En la lucha final de WWE Monday Night RAW, The Shield se enfrentó al gerente general interino del programa, Baron Corbin y The Autors of Pain, Akam y Rezar.



AOP y Corbin supieron poner en problemas a The Shield, sin embargo Roman Reigns, Dolph Ziggler y Dean Ambrose también se lucieron con espectaculares movimientos.



Antes que inicie la lucha, Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre salieron al escenario para ver en acción a sus próximos rivales.



Al final del combate, Dean Ambrose se mandó un 'súper topetazo suicida' afuera del ring para castigar a Rezar. Roman Reigns tomó el relevó y le aplicó una lanza a Baron Corbin para lograr la cuenta de tres.

Tras la victoria, Strowman, Ziggler y McIntyre invitaron a Dean Ambrose a unirse a sus filas y así separar al reunido grupo The Shield, pero el lunático se puso al lado de sus compañeros.



De esta manera, el grupo The Shield demostró que no están unidos y más fuertes que nunca para acabar con sus rivales en WWE Super Show-Down.