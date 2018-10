John Cena no será parte del evento de WWE Crown Jewel que se llevará a cabo este viernes en Arabia Saudita. El anuncio fue confirmado en WWE Monday Night RAW, la estrella de Hollywood quedó fuera de la llamada Copa Mundial y su lugar será ocupado por Bobby Lashley.



Recordemos que hace varios días se barajaba la posibilidad que John Cena no sea parte de WWE Crown Jewel, ello debido a las acusaciones contra el gobierno saudí por el crimen del periodista Jamal Khashoggi en Turquía.



También se especulaba, que John Cena no sería parte de WWE Crown Jewel por temor a ser víctima de un secuestro, debido a la gran popularidad que ha logrado en el mundo gracias a su participación en diversos éxitos de taquilla.

En su reemplazo Bobby Lashley ingresará a la Copa Mundial de WWE, de este evento WWE Crown Jewel. El anuncio fue confirmado por el comisionado de Monday Night RAW, Baron Corbin.



Recodemos que la Copa Mundial de WWE en Crown Jewel tendrá como participantes a Kurt Angle, Seth Rollins, Dolph Ziggler, Rey Misterio, Randy Orton, Jeff Hardy, The Miz y ahora Bobby Lashley.

Pero cabe la posibilidad que John Cena no sea la última baja de WWE en Crown Jewel, ya que también existen fuertes razones para creer que Daniel Bryan tampoco competirá en Arabia Saudita.



WWE Crown Jewel se llevará a cabo este viernes en el King Saud University Stadium de Riyadh, en Arabia Saudita.