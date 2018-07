WWE: Daniel Bryan y Kane acaban con The Usos en SmackDown Live

Daniel Bryan y Kane regresaron como el 'Team Hell No' de gran manera al vencer a los excampeones en pareja de WWE SmackDown Live, The Usos .



SmackDown Live comenzó con Daniel Bryan y Kane comentando las desavenencias que tuvieron en el pasado y destacando que volverán a hacer equipo en Extreme Rules.



En eso aparecieron The Usos , quienes consideran que el Team Hell No no tiene lo necesario para vencer a los campeones en pareja The Blugdeon Brothers.





Ante esta situación, la gerente general del programa azul de WWE , Paige, pactó el encuentro entre Daniel Bryan y Kane ante Jimmy y Jey Uso .



JEFF HARDY RETUVO EL TÍTULO DE LOS ESTADOS UNIDOS



El encuentro comenzó con Daniel Bryan luciendo su agresivo y ágil estilo, pero el equipo de The Usos se mostraron como un equipo más cohesionado.



La presencia de Kane inclinó la balanza, quien acabó con Jey Uso con su 'garra'. Al final del encuentro cuando la máquina roja y Daniel Bryan celebraban aparecieron Luke Harper y Erick Rowan en un claro desafío con miras Extreme Rules.