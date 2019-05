Dean Ambrose lanza promoción como Jon Moxley y su llegada a All Elite Wrestling sería inminente | VIDEO

Una gran decepción se llevaron los fanáticos de Dean Ambrose cuando 'el medio lunático' anunció su salida de WWE, pues bien no deberán esperar mucho para verlo nuevamente en acción. A través de sus redes sociales Jon Moxley (nombre que usaba Ambrose antes de su arribo a WWE) lanzó un video promocional y todo hace indicar que llegaría a la nueva empresa All Elite Wrestling.



Dean Ambrose dejó WWE tras su participación en The Shield's Final Chapter hace unas semanas, pero no pasó mucho tiempo desde que anunció su regreso a la lucha libre.



A través del Twitter de Jon Moxley, Dean Ambrose compartió un video promocional en el que aparece en una prisión, de la que logra huir.

Todo hace indicar que este video promocional es el anunció de la llegada de Jon Moxley a la nueva empresa All Elite Wrestling, que ya cuenta con algunas figuras de la lucha mundial como Cody y Dustin Rhodes, Chris Jericho y Kenny Omega, entre otros.



Desde hace unas semanas se baraja la posibilidad de ver a Jon Moxley en All Elite Wresting, ya que fue conocido que el luchador no estaba augusto como llevaban su personaje en WWE.

Durante su paso por WWE, Dean Ambrose llegó a conquistar el título mundial de WWE; el título Intercontinental, tres veces; el título de los Estados Unidos y dos veces los títulos en pareja.



El primer evento de All Elite Wrestling se llevará a cabo el próximo 25 de mayo y veremos si Dean Ambrose hace una 'sorpresiva' aparición en este.