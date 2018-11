WWE: Dean Ambrose le envía mensaje a Seth Rollins, luego de vil traición contra 'El Arquitecto' | FOTOS

Luego de traicionar a Seth Rollins y deshacer definitivamente a The Shield el mismo día que Roman Reigns reveló su temible enfermedad, 'el lunático' Dean Ambrose rompió el silencio que guardaba pese a las explicaciones que le exigió 'El Arquitecto' en WWE Monday Night RAW.



Ocurrió en un reciente House Show de WWE y aunque Dean Ambrose no habló precisamente cuales fueron sus motivos para atacar a traición a Seth Rollins, sí habló sobre los títulos en pareja que perdieron a manos de AOP.



"Si me hubieras preguntado, quizá hubiera salido para ayudarte. Pero eres demasiado estúpido y demasiado egoísta! Querías hacerlo por ti mismo, ¿y cómo te fue?", preguntó Dean Ambrose, interrumpiendo la presentación de Seth Rollins.

Tras enviarle el mensaje, Dean Ambrose y Seth Rollins se enfrentaron en una lucha, en la que no estaba en juego el título Intercontinental de WWE.



Al final, Dean Ambrose perdió el combate por un golpe bajo contra Seth Rollins. Pese a la derrota, 'El lunático' continuó castigando al 'Arquitecto'.



Con ello queda claro que en los próximos días la rivalidad entre Dean Ambrose y Seth Rollins continuará y podríamos verlos en un mano a mano en Survivor Series o incluso hasta verlos en el mismo equipo.



Lo cierto es que en veremos un nuevo episodio de la rivalidad de Seth Rollins y Dean Ambrose, en la próxima edición de WWE Monday Night RAW.