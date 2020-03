WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO: Las superestrellas de la WWE ingresarán a la temida cámara de la eliminación,este domingo 8 de marzo desde las 6 de la tarde, en el Wells Fargo Center de Filadelfia, en Pensilvania. El evento será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de FOX Action y para todo el mundo por el servicio de streaming WWE Network.

Este será el último evento de WWE, antes del WrestleMania 36 y como tal WWE Elimination Chambers tendrá incidencia directa en algunas de las luchas de la llamada ‘vitrina de los inmortales’.

En la lucha más esperada de la noche, Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott, y Sarah Logan ingresarán a la cámara de la eliminación para determinar quién retará a la campeona de RAW, Becky Lynch en WrestleMania.

Los títulos en parejas de WWE SmackDown también estarán en juego en la cámara de la eliminación de WWE Elimination Chambers: Los campeones defensores The Miz y John Morrison, The New Day, The Usos, Heavy Machinery , Lucha House Party y Dolph Ziggler con Robert Roode serán los participantes..

WWE Elimination Chamber 2020: HORA Y CANAL

Perú / 6:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Argentina / 8:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Paraguay / 8:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Uruguay / 8:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Chile / 8:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Bolivia / 7:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Ecuador / 6:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Colombia / 6:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

México / 5:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network)

Estados Unidos / 6:00 p.m. (WWE Network / PPV)

España / 1:00 a.m. domingo /(WWE Network)

Recordemos que en este evento también participarán algunas de las superestrellas más populares de WWE como Seth Rollins, Braun Strowman, AJ Styles y Daniel Bryan, mientras que otras como Roman Reigns, Bray Wyatt y Brock Lesnar no han sido programados para luchar.

WWE Elimination Chambers 2020 se llevará a cabo este domingo en el Wells Fargo Center de Filadelfia desde las 6 de la tarde (hora peruana) con la transmisión de FOX Action y WWE Network.