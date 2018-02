Roman Reigns triunfa en WWE Elimination Chamber

The #RAW#WomensTitle will be defended TONIGHT as women enter the Elimination Chamber for the first time EVER! Will @AlexaBliss_WWE@SashaBanksWWE @itsBayleyWWE @SonyaDevilleWWE @WWE_MandyRose or @MickieJames walk out with the gold? https://t.co/tmA971Qbxr#WWEChamber pic.twitter.com/bB7Xd21Q1k