WWE: Undertaker y Roman Reigns vs Shane McMahon y Drew McIntyre, además, de toda la cartelera de Extreme Rules

WWE Extreme Rules nos traerá un equipo inédito en WWE. Por primera vez el 'Hombre muerto' Undertaker y 'El Perro mayor' Roman Reigns unirán fuerzas para enfrentarse 'al mejor en el mundo' Shane McMahon y 'el psicópata escocés' Drew McIntyre en un combate sin descalificación, el mismo que es el más esperado por el Universo WWE.



Pero la unión del Undertaker y Roman Reigns no será la única gran atracción de WWE Extreme Rules. El campeón Universal Seth Rollins y la campeona de RAW Becky Lynch pondrán sus títulos en disputa, en una lucha de relevos mixtos ante Lacey Evans y Baron Corbin.



El campeón de WWE, Kofi Kingston, también defenderá su cinturón, esta vez ante uno de los rivales más duros que le tocará enfrentar: La máquina de sumisiones samoana, Samoa Joe.

Cortesía WWE

Pero no solo Seth Rollins y Kofi Kinsgton deberán tener cuidados con sus rivales, ya que la 'Bestia' Brock Lesnar ha amenazado con canjear su maletín de Money in the Bank contra cualquiera de los dos.



En WWE Extreme Rules también veremos una lucha de colosos entre Braun Strowman y Bobby Lashley en una lucha del último hombre de pie.

La campeona de SmackDown Live, Bayley, se enfrentará a Alexa Bliss, AJ Styles buscará destronar al campeón de los Estados Unidos, Ricochet, y Daniel Bryan con Erick Rowan defenderán sus títulos en pareja ante los Usos y Heavy Machinery.



WWE Extreme Rules se llevará a cabo en el Wells Fargo Center de Filadelfia y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de Fox Action desde las 6 de la tarde (hora peruana).