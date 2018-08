WWE: Falleció Jim Neidhart, excampeón en parejas y  miembro de la 'Fundación Hart' | FOTOS | VIDEO

El exluchador de WWE Jim Neidhart falleció a los 63 años víctima de un accidente doméstico en su vivienda de Florida, en los Estados Unidos. Excampeón en parejas junto a Bret 'The Hitman' Hart, el deportista padecía de alzheimer y también era conocido por ser el padre de la actual superestrella Natalya.



Fuentes de los Estados Unidos confirmaron que la muerte de Jim Neidhart se produjo por un fuerte golpe en la cabeza que sufrió en una caída. Debido a su avanzado estado de Alzheimer sus apariciones públicas cada vez eran menores.



Jim Neidhart se unió a Bret 'The Hitman' Hart y fundaron la famosa 'Fundación Hart', que integró a sus filas a otras superestrellas como Owen Hart y 'El Bulldog Británico' Davey Boy Smith.



Junto al 'Hitman', Jim Neidhart fue dos veces campeón en parejas en WWE, cuando esta todavía era la Federación Mundial de Lucha (WWF).



En 1992, Jim Neidhart fue despedido de WWE y 'ancló' en New Japan Pro Wrestling, sin embargo dos años después retornó a la compañía de los McMahon. Finalmente dejó nuevamente la compañía en el 97 y como tantas otra superestrellas firmó por WCW.



Jim Neidhart también tuvo breves apariciones en el programa Total Divas, al lado de su hija Natalya, quien actualmente es una de las mejores luchadoras de WWE.



Enterado de la muerte de Jim Neidhart, Bret Hart lamentó lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. Lo mismo hizo, Triple H, actual directivo de WWE.