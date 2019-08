WWE: Goldberg tendría rápido regreso en SummerSlam para enfrentar a Dolph Ziggler | FOTOS

Goldberg regresaría a WWE en el evento SummerSlam, para enfrentarse en un mano a mano al rubio Dolph Ziggler, en una lucha en la que tendrá oportunidad de borrar la mala imagen que dejó en su presentación en el evento WWE Super ShowDown, cuando enfrentó a Undertaker.



Pese a que en WWE anunció que la lucha de Dolph Ziggler en WWE SummerSlam será contra The Miz, sin embargo esto no sería más que una acción para despistar al público sobre el regreso de Goldberg.



Aunque Goldberg podría aparecer en esta edición de WWE Monday Night RAW, esto no ha sido garantizado. Los directivos piensan que una lucha de Goldberg no necesita de mayor promoción, ya que cuenta con muchos fans.

Otra razón para mantener en secreto la lucha entre Goldberg y Dolph Ziggler sería que todos los boletos para WWE SummerSlam ya fueron vendidos.



A través de sus redes sociales y en entrevistas, Dolph Ziggler ha despotricado contra Golberg para hacer realidad esta lucha.

La última aparición de Goldberg en WWE, ocurrió en el evento Super Showdown, cuando enfrentó a The Undertaker, en una pésima lucha, que le valió muchas criticas a ambos.



The Undertaker tuvo la oportunidad de recuperarse, en una lucha en parejas, junto a Roman Reigns, en la que lograron imponerse a Shane McMahon y Drew McIntyre, en el evento WWE Extreme Rules.