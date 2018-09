WWE: Grupo The Shield se enfrenta a todos los luchadores de RAW, pero se los llevan arrestados | FOTOS | VIDEO

Los integrantes del grupo The Shield, Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins fueron arrestados, tras enfrentarse a todos los luchadores de WWE Monday Night RAW, que intentaban controlarlos, al inicio del conocido programa de la marca roja.



Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre salieron al ring a presumir del ataque que le propinaron a traición al campeón Universal Roman Reigns, al monarca Intercontinental Seth Rollins y Dean Ambrose.



Esto no le gustó a los miembros de The Shield, que hicieron una clásica aparición saliendo de entre el público. Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose salieron a atacar a sus oponentes, pero fueron retenidos por otros luchadores.



Esto desató una batalla campal. The Shield se deshizo de los luchadores, pero aparecieron más compañeros para intentar contenerlos.



Finalmente ambos bandos fueron separados y el gerente provisional de RAW Baron Corbin dispuso que tanto Roman Reigns como Seth Rollins y Dean Ambrose sean arrestados y retirados del lugar.



Con este enfrentamiento quedo claro que el grupo The Shield es uno de los equipos más fuertes de WWE Monday Nighr RAW y parece que no hay fuerza que pueda con ellos.



Sin la presencia de Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, Drew McIntyre y Dolph Ziggler aprovecharon para sacar de su camino a The Revival y derrotar al débil B-Team y ganar los títulos en pareja de WWE Monday Night RAW.