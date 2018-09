En un controvertido resultado, el campeón de WWE AJ Styles venció por la cuenta de tres a Samoa Joe cuando practicamente estaba rendido ante la peligrosa llave el 'Coquina Clutch' en el evento WWE Hell in a Cell.



Resulta que AJ Styles se lanzó sobre Samoa Joe con su codazo fenomenal, pero este lo atrapó con su 'Coquina Clutch' y lo llevó a la lona. Todo parecía indicar que era un triunfo para el samoano en WWE Hell in a Cell.



Pero esto no ocurrió, al momento de aplicar su llave de sumisión, Joe tenía sus dos hombros contra la lona y esto fue aprovechado por AJ Styles para ubicarse sobre su rival y lograr la cuenta de tres.

Al sonar la campana, Samoa Joe tomó el cinturón de WWE y empezó a celebrar, pero grande fue su sorpresa cuando el anunciador dijo que el AJ Styles retenía el título.



Samoa Joe reclamaba airadamente al árbitro cuando recibió una patada de AJ Styles, que tomó su cinturón y celebró su victoria en WWE Hell in a Cell.

Una controvertida victoria de AJ Styles, ya que prácticamente estaba rendido ante el 'Coquina Clutch' de Samoa Joe. Con ello todo hace indicar que la rivalidad ante estas dos superestrellas continuará las siguientes semanas.



AJ Styles y Samoa Joe brindaron una gran lucha, pese a ser una revancha del combate que tuvieron en SummerSlam. Esto deja en claro la diferencia entre la combinacion que hicieron 'El fenomenal' y Joe, con las luchas entre el campeón de WWE y Shinsuke Nakamura.