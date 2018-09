WWE Hell in a Cell: Becky Lynch derrota a Charlotte Flair y le arrebata el título de SmackDown Live | FOTOS

Becky Lynch s e convirtió en campeona en WWE Hell in a Cell, al derrotar a Charlotte Flair para así quitarle su cinturón en una lucha más que entretenida. La irlandesa aprovechó que la hija de Ric Flair intentó derribarla con una lanza, para aplicarle un 'paquetito' y quedarse con la victoria.



Esta lucha traía mucha rivalidad, después de la traición de Becky Lynch desde que Charlotte logró el título al vencer a Carmella. Los celos de Becky Balboa la empujaron a terminar con su amistad con la rubia.



Por ello en WWE Hell in a Cell, Becky Lynch no se guardó nada. Incluso estuvo a punto de someter a Charlotte con su conocida llave 'la desarmadora'.



Lastimada por la llave en el brazo, Charlotte buscó el 'spear', pero Becky Lynch astutamente convirtió esta movida en su 'paquetito' para lograr la cuenta de 3.



Con este triunfo Becky Lynch se convierte en la nueva campeona de WWE SmackDown Live, después de varios meses de intentarlo.

Al terminar el combate, Charlotte Flair intentó felicitar a Becky Lynch y dejar atrás sus problemas en WWE, pero fue despreciada por la irlandesa.



Al parecer este enfrentamiento no terminaría esta noche y podríamos ver a Charlotte Flair ejerciendo su derecho a una revancha en el evento solo para luchadoras Evolution.