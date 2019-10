Seth Rollins defenderá su título Universal ante 'el demonio' Bray Wyatt en WWE Hell in a Cell

WWE Hell in a Cell EN VIVO. Algunas de las más importantes superestrellas de WWE pondrán en juego sus títulos en el evento WWE Hell in a Cell, que nos traerá como lucha principal el encuentro entre el campeón Universal Seth Rollins defendiendo su cinturón ante 'el demonio' Bray Wyatt, dentro de la llamada celda infernal. Pero eso no es todo, porque el 'hombre' Becky Lynch también defenderá su cinturón en la celda, ante 'la jefa' Sasha Banks, en esta edición de WWE Hell in Cell. Este evento se llevará a cabo este domingo desde las 6 de la tarde (hora peruana) en el Golden 1 Center de Sacramento, California y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de FOX Action.

En esta edición de WWE Hell in a Cell podremos ver la esperada colisión entre el campeón Universal Seth Rollins y 'el demonio' Bray Wyatt, quien lo ha estado atacando en las últimas semanas. Ambos lucharán dentro de la temida jaula infernal de WWE.



Aunque Seth Rollins es uno de los luchadores favoritos del Universo WWE, Bray Wyatt también es muy popular y con esta nueva versión, más aterradora que nunca, se encumbra como el favorito para conquistar el cinturón en WWE Hell in a Cell.

En otra de las luchas más esperadas de esta edición de WWE Hell in a Cell, la campeona de RAW Becky Lynch se medirá a 'la jefa' Sasha Banks, también dentro de la celda infernal, en un combate de pronóstico reservado.



'El Perrote' Roman Reigns y Daniel Bryan unirán fuerzas para enfrentarse a Luke Harper y Erick Rowan, con la única intensión de ponerle fin a la rivalidad que han sostenido durante varias semanas.

Y en la cuarte lucha anunciada para WWE Hell in a Cell, Bayley defenderá el título de WWE SmackDown ante 'la reina' Charlotte.



WWE Hell in a Cell se llevará a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento, California, y será transmitido por FOX Action para Latinoamérica, desde las 6 de la tarde (hora peruana) y por WWE Network.