Jeff Hardy defendió con éxito su cinturón de los Estados Unidos de WWE , al imponerse a The Miz , en un reto abierto por su cinturón en SmackDown Live.



Jeff Hardy , quien la semana pasada tenía una lucha programada contra Shinsuke Nakamura que no se llevó a cabo, esta vez lanzó un reto abierto a cualquier superestrella.



Esta vez su rival fue el 'oportunista' de The Miz , sin embargo esta vez sus trampas no le dieron resultados.

Jeff Hardy le aplicó su famoso movimiento Twist of Fate, para rematarlo con su Swanton Bomb y así retener el título de los Estados Unidos de WWE .



Una gran victoria de Jeff Hardy precisamente un día antes del Día de Independencia de los Estados Unidos.



Hasta el momento no se ha definido si Jeff Hardy defenderá su cinturón en el evento WWE Extreme Rules, que se llevará este domingo 15 de julio.