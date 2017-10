WWE: Kane y Braun Strowman destruyeron a Roman Reigns en la jaula de acero [VIDEO]

'La maquinaria roja de la destrucción' Kane reapareció en WWE Monday Night RAW para atacar a Roman Reigns con una 'tumba rompecuellos' durante su lucha ante Braun Strowman, dentro de la jaula de acero.



Roman Reigns dominaba al monstruo entre hombres Braun Strowman dentro de la jaula de acero, cuando Kane emergió en el ring haciendo un agujero.



Kane atacó a Reigns con su garra contralona, mientras que Strowman se recuperó y le aplicó su running powerbomb al 'perro grande.'



Sin perder tiempo Kane cargó a Roman Reigns y le aplicó la temida 'tumba rompecuellos'. No contento con ello, Braun Strowman le aplicó otra running powerbomb al lider de The Shield, para quedarse con la victoria.



Con este triunfo, Braun Strowman permitió que Kane se sume al equipo que forma con The Miz, Sheamus y Cesaro, que precisamente enfrentará a The Shield, este domingo en el evento TLC.



Pero no todas fueron malas noticias, para The Shield, los campeones en pareja Seth Rollins y Dean Ambrose retuvieron sus títulos en pareja ante Sheamuis y Cesaro.